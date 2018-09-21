Красноярск, 21 сентября, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Андрей Клишас сохранил пост сенатора от Красноярского края. Соответствующий указ подписал Александр Усс, вступивший в должность губернатора края 21 сентября.

Council.gov.ru Андрей Клишас

«Главой региона подписано указ о наделении Андрея Клишаса полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от правительства Красноярского края», — сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Андрей Клишас представляет исполнительную власть Красноярского края в Совфеде с марта 2012 года. Он является председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Законодательную власть края в Совфеде с октября 2016 года представляет Валерий Семёнов.

Напомним, Александр Усс 9 сентября 2018 года выиграл выборы губернатора Красноярского края, получив более 60% голосов избирателей.

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