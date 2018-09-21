Луганск, 21 сентября, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Трижды нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинские каратели за сутки 20 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли населенные пункты Калиново, Сокольники и Логвиново из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в Донбассе с 29 августа 2018 года объявлено перемирие. Украинские войска нарушают договоренности и ежедневно обстреливают донбасские республики. Также Минскими соглашениями запрещено применять минометы, но ВСУ демонстративно их применяют, подвергая опасности население Донбасса.