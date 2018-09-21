Рим, 21 сентября, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Около 50% «отпускного» жилья в Италии летом 2018 года ее владельцы сдавали без уплаты налогов, сообщает Agenzia Italia в пятницу, 21 сентября, со ссылкой на данные Финансовой гвардии страны.

(сс) Sylabo Отдых в Италии

Сотрудники спецслужбы провели 1477 проверок домов, которые сдавались в летний период, и более чем в половине случаев (753) выявляли одно или несколько нарушений. Проверки продолжаются.

Финансовая гвардия выявила более 4000 нарушителей закона, среди которых граждане, сдававшие жилье в аренду, но даже не пытавшиеся получать на это разрешения, а также уклонившиеся от уплаты налогов или не выдававшие клиентам чеки.

Читайте также: Пик отпускного сезона в Италии: гостиницы забронированы на 88%