Воронеж, 21 сентября, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В Воронежской области запланирована реформа общественных советов, которые работают при исполнительных органах власти. Как сообщил 21 сентября на встрече с журналистами губернатор Александр Гусев, необходимо создать такую систему, при которой каждый член совета чувствовал, что его мнение важно.

Kremlin.ru Александр Гусев

«Нужны общественные советы при исполнительных органах власти. Но не такие, какие работают сейчас. Они созданы, но не работают, потому что, видимо, у людей нет понимания, что их мнение услышано. Если мы сумеем создать такую систему, когда описание проблемы попадало бы ко всем членам совета, а не только к его председателю и секретарю, как чаще всего и случается, и обратная связь приходила бы только с учетом мнения всех членов совета, это было бы важно при нашем взаимодействии при решении проблем», — сказал Александр Гусев.

Также губернатор сообщил, что в ближайшее время в Воронеже будут создана система, прототипом которой является московский сервис «Активный гражданин».

«Мы в ближайшее время установим у себя продукт по образу и подобию московского «Активного гражданина», а может быть перенесем их программное обеспечение к себе на площадку. Но этим, на мой взгляд, не должно ограничиваться, это всего лишь канал прохождения информации», — отметил Александр Гусев.