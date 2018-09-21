Черкесск, 21 сентября, 2018, 15:46 — ИА Регнум. С начала 2018 года в Карачаево-Черкесии выявлено 99 преступлений в сфере коррупции. Было пресечено 20 фактов взяточничества. За восемь месяцев было осуждено по статье «Коррупция» 19 человек. Об этом сообщили 21 сентября в прокуратуре региона в ходе пресс-конференции по вопросам противодействия коррупции.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Как было отмечено, по-прежнему наиболее подверженными коррупции остаются сферы государственной и муниципальной службы, собственности, бюджета. Как отметил старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Али Макаов, в течение года коррупционные преступления выявлялись в органах исполнительной власти региона, органах внутренних дел, управлении Федерального казначейства, контрольно-счетной палате.

К дисциплинарной ответственности в виде замечаний и выговоров были привлечены 577 государственных и муниципальных служащих, к административной ответственности в виде штрафов — 67 лиц.

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Напомним, в 2017 году Карачаево-Черкесия вошла в числе регионов России, где был отмечен наиболее высокий рост коррупции. Темпы роста коррупции в субъекте составили 45,1%.

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