Севастополь, 21 сентября, 2018, 15:35 — ИА Регнум. До конца 2018 года правительство Севастополя включит в федеральную целевую программу развития ещё 340 объектов. Об этом 21 сентября журналистам сообщил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«В 2017 году выполнено 19 объектов из 93 в рамках ФЦП, 26 объектов находится в состоянии строительства. По некоторым из них мы имеем сложности, но когда ФЦП вырастает с 93 объектов до 400, то вы можете представить, какой должна быть работа службы заказчика. Это заставляет нас, правительство города, ещё более эффективно работать», — подчеркнул Овсянников.

По его мнению, город на много лет получит объекты с источниками финансирования и гарантией того, что они будут построены.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Севастополя уже готовят поправки к бюджету города на 2018 год, а также изменения в ряд государственных программ, касающиеся объёмов финансирования мероприятий ФЦП.