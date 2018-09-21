Санкт-Петербург, 21 сентября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В наземных вестибюлях и кассовых залах петербургского метрополитена появились специальные прозрачные емкости для сбора невостребованных кассовых чеков. Это должно решить возникшую прошедшим летом проблему замусоривания вестибюлей.

Metro.spb.ru Емкости для чеков в метро Петербурга

Как сообщили 21 сентября в пресс-службе метрополитена, прозрачные емкости размещаются на аппаратах по пополнению проездных билетов и позволяют собирать легкий бумажный мусор.

Размещение обычных урн в метро запрещено по требованиям антитеррористической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года в метро, в соответствии с требованиями федерального законодательства, начали выдавать чеки при покупке жетонов и смарт-карт в кассах, а также в автоматах по продаже жетонов и продаже и пополнению проездных билетов. Большинству пассажиров эти чеки оказались не нужны, и их стали оставлять на автоматах или бросать на пол.

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Добавим, что кассовые чеки в автоматах по продаже жетонов и продаже и пополнению проездных билетов теперь выдаются по запросу пассажира — от их печати можно отказаться. При оплате проезда через турникет бесконтактной банковской картой кассовый чек направляется пассажиру в электронном виде.