Оренбург, 21 сентября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области по состоянию на 21 сентября аграрии собрали чуть более 2 млн тонн зерновых. Доля озимых культур в этом объеме составила 41%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минсельхозе региона.

Неурожай

Стоит отметить, что год назад (на 21 сентября 2017 года) урожай составил 4174,6 млн тонн зерна. Аграрии и чиновники минсельхоза гордились рекордом. До 2018 года в последний раз более 4 млн тонн зерна регион собирал в 1997 году (20 лет назад) — 4 млн 486,8 тыс. тонн.

В середине лета 2017 года сельхозтоваропроизводители прогнозировали урожай значительно ниже 4 млн тонн зерна. Говорили о 2 млн тонн. Причиной такого неблагоприятного проноза стала засуха. На конец июля площадь, на которой сгорели зерновые, составила 249 тыс. га.