Млада-Болеслав, Чехия, 21 сентября, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Чешская компания Skoda оборудовала двухтопливную версию Octavia более мощным двигателем. Автомобиль с индексом G-TEC получил 1,5-литровый мотор мощностью 130 л. с. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба компании.

Robert Basic Skoda Octavia G-TEC

https://twitter.com/skodaautonews/status/1043074638706876416

Octavia G-TEC можно заправлять как бензином, так и сжиженным природным газом, при условии полной заправки автомобиль способен проехать около 1 330 км без посещения заправочных станций. В паре к новому двигателю идёт роботизированная КП с двумя сцеплениями на семь передач.

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Напомним, ранее запас хода автомобиля при использовании природного газа был равен 410 км. Благодаря доработкам двигателя, сейчас машина может проехать на 70 км больше.