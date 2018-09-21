Калуга, 21 сентября, 2018, 12:36 — ИА Регнум. 20 сентября в Москве в зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоялась торжественная церемония открытия Дней Калужской области в Москве и гала-концерт с участием творческих коллективов Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, депутат Государственной думы РФ ФС Геннадий Скляр, представители правительств регионов-соседей, гости и жители столицы.

Пресс-служба правительства Калужской области В Москве состоялось торжественное открытие Дней Калужской области

Приветствие в адрес губернатора области и жителей региона в связи с проходящими Днями Калужской области в Москве направил мэр столицы Сергей Собянин. В нем, в частности, говорится: «Калужская земля обладает уникальными природными, культурными и историческими достопримечательностями. Но самое главное ее богатство — поколение трудолюбивых и талантливых людей, среди которых выдающиеся государственные деятели, ученые, писатели, художники, военачальники. И сегодня человеческий фактор — главный фактор инновационного развития региона. Дни Калужской области в Москве дадут новый импульс нашему партнерству».

Заместитель мэра Александр Горбенко отметил, что проведение Дней Калужской области в Москве «продолжение эффективного сотрудничества Москвы и Калужской области».

«В июле 2018 года очень насышенно прошли Дни Москвы в Калужской области: было много мероприятий, которые, надеюсь, укрепили нашу дружбу», — напомнил он.

По словам губернатора Анатолия Артамонова, задача Дней Калужской области в Москве в том, «чтобы показать, что наш регион по праву считается динамично развивающимся… Мы унаследовали все достижения предыдущих поколений. Калуга — родина космонавтики, Калужская земля — родина мирного атома, Калужская область дала стране великие имена, среди которых военноначальники, писатели, ученые, историки — все это история Калужской земли. И сегодня здесь живут талантливые, творческие люди, которые вносят вклад в равитие современного российского государства — особенно, в свете тех задач, которые поставил наш президент — на пути его инновационного развития».

Глава калужского региона отметил, что «Калуга стала самодостаточным регионом, благодаря развитию ее экономики, привлечению инвестиций, освоению новой техники, новых технологий в промышенности, в сельском хозяйстве».

«Мы поставили амбициозную задачу: поставлять на прилавки, в основном, конечно, москвичей — один миллион тонн молока в год. Это задача нам по силам, и мы ее в ближайшие несколько лет выполним», — резюмировал Артамонов.

В рамках торжественного открытия Дней Калужской области в Москве артисты Калужской областной филармонии представили москвичам и гостям города концертную программу «Душа земли Калужской». В ней приняли участие заслуженная артистка России Лидия Музалева, солисты Калужской филармонии — Татьяна Мосина, Мария Селявинская, Федор Тарасов в сопровождении оркестра русских народных инструментов им. Е.Тришина.

В ходе концертной программы состоялось премьерное исполнение произведения калужского композитора Александра Муравьева — пьесы «Великое стояние на Угре».