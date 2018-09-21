Хараре, 21 сентября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. В результате вспышки холеры в Зимбабве умерли 32 человека, сообщает 21 сентября Anadolu.

Павел Федотов. Всё холера виновата! (фрагмент). 1848

Глава службы здравоохранения в городе Хараре Клеманс Дури отметил, что выявлено порядка 7 тыс. 500 случаев заражения болезнью. Однако врач подчеркнул, что постепенно ситуация берется под контроль.

Для предотвращения распространения эпидемии, власти страны ввели в столице государства чрезвычайное положение. Причина вспышки заболевания, как отмечается, связана с недостаточно развитой инфраструктурой, загрязнением водоемов.