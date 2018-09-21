Калуга, 21 сентября, 2018, 11:25 — ИА Регнум. 20 сентября в рамках Дней Калужской области в Москве состоялись подписания договорных документов в сфере культуры, туризма и спорта. В мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Admoblkaluga.ru Подписание документов

Протокол о культурном сотрудничестве между департаментом культуры столицы и министерством культуры и туризма Калужской области в 2018—2020 гг. подписали министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и министр культуры и туризма области Павел Суслов.

Стороны заявили о намерениях способствовать развитию межрегионального сотрудничества по ряду направлений. В их числе — организационная и информационная поддержка проведения гастролей, концертов, фестивалей и конкурсов с участием государственных учреждений культуры; совместное проведение культурно-массовых мероприятий; содействие дополнительному профессиональному образованию специалистов в сфере культуры и искусства.

«Мы гораздо ближе друг другу, чем кажется. Наш дом — музей Паустовского находится в Тарусе. Там мы проводили огромный комплекс событий, получивших резонанс. Я очень благодарен всем тем, кто организовывал работу нашей делегации во время проведения Дней Москвы в Калужской области. Ваше гостеприимство запомнилось нам надолго. Подписание документа — логическое продолжение наших дружеских контактов», — отметил Александр Кибовский.

По словам Павла Суслова, «у Москвы и Калужской области много проектов и планов в сфере культуры».

«Подписанное соглашение еще больше укрепит дружеские связи регионов», — подчеркнул он.

Павел Суслов передал Александру Кибовскому подарочные сертификаты на книги о Калужской земле для библиотек города Москвы.

Соглашение между Департаментом спорта и туризма Москвы и министерством спорта области подписали и.о. руководителя департамента Николай Гуляев и руководитель регионального профильного ведомства Алексей Логвинов.