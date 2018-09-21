Магас, 21 сентября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Когда правительство РФ выступило с предложением о повышении пенсионного возраста, для всех это было шоком. Но после выступления президента РФ Владимира Путина люди стали менее болезненно относится к грядущим изменениями в пенсионном законодательстве, тем более, что глава государства внес целый пакет смягчающих мер, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального общественного движения «Женщины Ингушетии» Лидия Досхоева.

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Раз государство пришло к решению повышать пенсионный возраст, то это не просто так, многочисленные умы думали об этой проблеме ни один год. Для граждан это не должно быть очень болезненно, потому что предусмотрен плавный переход, ни с ходу, ни сразу, а постепенно, такой подход вполне приемлем.

«К повышению пенсионного возраста надо было народ подготовить. Сейчас на эту тему уже выступают много экспертов, объясняя населению, зачем это нужно. Русский народ — это стойкие и выносливые люди, и не думаю, что пенсионная реформа настолько тяжела для граждан, чтобы они сильно переживали по этому поводу. Тем более шаги по повышению пенсионного возраста плавные, не резкие и щадящие. Надеюсь, что нововведения в пенсионной системе принесут пользу гражданам», — высказала свое мнение Досхоева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»