Лондон, 21 сентября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Британский производитель Aston Martin анонсировал гиперкар Project 003, оборудованный активной аэродинамической системой. Об этом 21 сентября сообщил портал Cars UK.

(сс) M 93 Логотип Aston Martin

https://twitter.com/CarsUK/status/1043053799580024832

Ожидается, что автомобиль станет чуть более «массовым», чем это было в случае Valkyrie и Valkyrie AMR Pro. Кроме активной аэродинамики, машина получит облегчённую конструкцию, гибридный мотор и активную подвеску.

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Напомним, гиперкар Valkyrie AMR Pro представляет собой трековый автомобиль, оборудованный 6,5-литровым двигателем V12, мощность которого равна 1 100 л. с. Ожидается, что компания представит эту машину не ранее 2020 года.