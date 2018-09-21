Ярославль, 21 сентября, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области приступает к сокращению государственных служащих и сотрудников подведомственных учреждений. Председатель правительства области Дмитрий Степаненко создал рабочую группу, которая будет заниматься оптимизацией. Постановление об этом датировано 21 сентября.

Правительство Ярославской области

Рабочая группа должна представить губернатору области предложения по первоочередным мерам, направленным на сокращение расходов областного бюджета.

В настоящее время в правительстве области работает около 1,5 тыс госслужащих. Кроме того, не меньше сотрудников числится в подведомственных учреждениях, которые зачастую выполняет функции, близкие к органам государственной власти.

Поскольку работа по оптимизации началась накануне принятия бюджета, можно предположить, что сокращения пройдут уже в 2019 году. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году дефицит оставил 1,8 млрд рублей согласно последним поправкам в бюджет Ярославской области.