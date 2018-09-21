Екатеринбург, 21 сентября, 2018, 14:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сити-менеджер Александр Якоб ушёл в отпуск за несколько дней до своей отставки. Полномочия главы администрации исполняет его первый заместитель Алексей Кожемяко.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Администрация города Екатеринбург

Отметим, Кожемяко является одним из 19 кандидатов на пост мэра. Конкурсная комиссия 5 сентября не внесла его в число троих рекомендованных к избранию городской думой. Также совсем не его рекомендовала «Единая Россия». Напомним, генсовет партии 19 сентября согласился с тем, что Екатеринбург должен возглавить вице-губернатор Александр Высокинский.

Что касается Александра Якоба, то он дорабатывает последние дни. В списке кандидатов на пост мэра его нет.

Напомним, заседание думы, на котором могут избрать мэра, назначено на 25 сентября.