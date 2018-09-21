Калуга, 21 сентября, 2018, 13:44 — ИА Регнум. В Калуге 20 сентября состоялась комиссионная приемка работ по благоустройству дворовой территории дома №10 на площади Победы, который был отремонтирован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В работе комиссии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, сотрудники Городской управы, местные жители.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги принял работы по благоустройству двора

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, ещё недавно жильцы дома жаловались на отсутствие парковки для автомобилей, разбитый асфальт и ямы у подъездов, которые во время дождей заполнялись водой, давно не проводилась обрезка деревьев. Теперь подрядчики уложили здесь новый асфальт, расширив территорию, опилили деревья, обустроили парковку, спортивную площадку, поставили леерное ограждение, бордюры и урны, сделали современное надподъездное освещение. По просьбам жильцов установили шлагбаум. Все работы проводились в течение месяца. По словам старшей по дому Марины Сапелко, теперь двор изменился кардинально, стал уютным, комфортным, красивым.

Итог работ подвел глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов: «Подрядчик поработал на совесть, а главное учел все пожелания жильцов, — отметил депутат. В этом сезоне в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» из 55 дворовых территорий в настоящее время уже практически выполнено благоустройство 51, принять все объекты планируется до 10 октября. В этом году проекты работ готовились совместно с активами домов, в каждом дворе был индивидуальный подход. Мы опираемся на мнение жителей, это самое главное».