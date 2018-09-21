Ярославль, 21 сентября, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Один из основателей ярославского регионального отделения партии «Единая Россия», в прошлом — председатель областной думы Андрей Крутиков считает, что борьба единороссов друг с другом — следствие разложение регионального партийного отделения. Об этом Крутиков сказал корреспонденту ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Андрей Крутиков

Показательной, по мнению Крутикова, стала ситуация с противостоянием на выборах единороссов Василия Бобкова и Юлии Мироновой. Крутиков полагает, что Миронова была использована для того, чтобы удалить из политики ставшего неугодным Василия Бобкова.

«Единая Россия» придумала праймериз, по результатам которого выдвигаются кандидаты от партии. Есть приписка, что к тем, кто нарушит эти правила, будут применяться самые жесткие меры. Это записано в положении о праймериз. То, что произошло, — нарушение всех норм. Понятие «партия» подразумевает сообщество единомышленников. А когда начинают гнобить единомышленников — это уже не партия. Партия «Единая Россия» в Ярославской области закончилась. Есть 5−7 человек, которые сидят вверху, и есть остальные, которые должны выполнять то, что им говорят», — поделился своим мнением Андрей Крутиков.

Более того, ветеран партии считает аномальной ситуацию, когда «Единая Россия» выставила кандидатами 9 действующих депутатов муниципалитета, избранных всего год назад. (Отметим, что также на выборы пошли 3 действующих депутата муниципалитета от КПРФ и 1 от «Справедливой России».)

«Стало правилом «хорошего тона», что депутат, который отработал всего год, выдвигается в вышестоящий орган, не показав никакого результата. Это что — презрение к народу? У него что — опыт за этот год появился? Он досконально разобрался в городской экономике? Этого не должно быть. Я не увидел, что Миронова показала на городском уровне, какие ее достижения», — считает Крутиков.

Андрей Крутиков полагает, что роль партии свелась к выполнению воли региональной и городской исполнительной власти. Крутиков считает, что это плохо как для «Единой России», так и для страны в целом.

«В результате мы имеем то, что имеем в Приморье. В результате мы имеем повышение НДС, рост цен на бензин, капитальный ремонт, которого нет, и все остальное. Я наблюдаю разложение партии «Единая Россия». Надо говорить об этом открыто и правдиво, а не подбирать парламентские выражения», — констатировал Андрей Крутиков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат областной думы с 2000 года Андрей Крутиков в думе последнего созыва был исключен из фракции «Единая Россия» и лишился поста председателя комитета по законодательству после конфликта с представителями исполнительной власти региона. На выборы в 2018 году он уже не выдвигался, хотя остается членом партии.