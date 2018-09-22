Киев, 22 сентября, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В текущем году на Украине удалось починить 4000 км автодорог при низкой цене этих работ, сообщил министр инфраструктуры этой страны Владимир Омелян в эфире телеканала «Прямой».Чиновник уточняет, что средний или капитальный ремонт 1 км автодороги стоит всего 10 млн грн (порядка $350 тыс.). Что стоит за сообщениями министра, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

Приводя для сравнения европейский опыт, Омелян — обещая со следующего года давать 10 лет гарантии на новые дороги или дороги с капремонтом — заявил:

«Строительство автобана в Германии занимает минимум 5−7 лет. Та же история и в Польше. Пока что мы можем себе позволить [строить] в течение двухлетнего периода — год готовится документация, проводятся тендерные процедуры, год строятся дороги».

Примечательно, что стоимость проезда по платной трассе на Украине (20−70 евроцентов) будет примерно равна европейской (50−70 евроцентов) — только в Европе дорога стоит 5−7 млн евро за километр, а на Украине их капремонт обходится, как указал министр, в десятки раз меньше.

«…Стоимость километра проезда будет варьироваться между 20 и 70 евроцентами. Сейчас идет дискуссия».

Обращает на себя внимание и сравнение цен на сами работы. Строительство дороги в Болгарии обходится в 3 млн евро, в Польше — в 5−7 млн евро, а украинская структура ценообразования все больше сближается с принятой в Евросоюзе. Поэтому при сравнении дороги за 300 тысяч и за 5 млн евро возникает также вопрос о качестве.

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