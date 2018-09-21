Колпино, Санкт-Петербург, 21 сентября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В Колпинском районе Санкт-Петербурга 21 сентября сотрудники «Центра повышения эффективности использования государственного имущества» приступили к сносу незаконного торгового комплекса «Нева».

Https://vk.com/spb_today Снос ТК в Колпино (цитата группы «ДТП и ЧП в Петербурге")

Из-за того, что бизнесмены отказались демонтировать постройку добровольно к указанному им сроку, на место для силовой поддержки пришлось вызвать представителей правоохранительных структур, в том числе ОМОН Росгвардии.

«Приехал ОМОН, вынес двери, оцепили здание! Насколько известно, этот комплекс должны снести, видимо по хорошему не хотят», — рассказали очевидцы в соцсети.

Как сообщили в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, еще в июне сотрудниками комитета было выявлено самовольное занятие земельного участка площадью более 6,5 тыс. кв. м на улице Веры Слуцкой в Колпино.

Этот участок был предоставлен инвестору для проектирования и строительства крытого спортивного комплекса без трибун. Вместо этого арендатором на участке был возведен торговый центр площадью более 3,5 тыс. кв. м и размещена парковка.

Площади торгового центра сдавались в аренду под размещение коммерческих организаций — ресторана, пекарни, кафе, магазина продуктов, салона красоты, магазина цветов, фитнес-клуба. В связи с выявленным нарушением было решено освободить земельный участок к 21 сентября. Но владельцы торгового центра не сделали этого добровольно.

Комитет по контролю за имуществом заранее предупредил добросовестных предпринимателей и рекомендовал им не заключать договоры аренды с незаконными пользователями.

По данным издания «Фонтанка», нынешний владелец ТК «Нева» — ООО «Колпинская продовольственная база», а на спорный земельный участок претендует местный православный приход.

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