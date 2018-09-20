Кемерово, 20 сентября, 2018, 12:31 — ИА Регнум. При поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК) и администрации города Кемерово в кузбасской столице стартовал масштабный образовательный проект «Энергия веков» — уникальная выставка и серия естественнонаучных шоу-лекций для школьников.

Служба по связям с общественностью СГК СГК открывает мир науки для кемеровских школьников

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, экспозиция «Энергия веков» интерактивного музея науки «Ньютон Парк» из Красноярска разместилась в Кузбасском центре искусств. Ежедневно сотрудники музея проводят занимательные экскурсии для кемеровских школьников, причем дают возможность ребятам самим протестировать все экспонаты.

Экскурсоводы в доступной форме рассказывают и, самое главное, показывают уникальные физические и химические свойства углерода — базового «строительного блока» всей органики на планете. На примере паровых машин и турбин юные посетители выставки узнают, почему именно уголь стал главным источников энергии в период индустриализации. Ребятам показывают, как работает угольные разрез, как добытый уголь путешествует на электростанцию, а в ее котлах и турбинах превращается в электрическую энергию и тепло, которое нагревает батареи в домах.

Любой экспонат во время экскурсии можно трогать и все кнопки на приборах нажимать. А еще каждый школьник получается возможность попробовать себя в качестве энергетика: в интерактивной компьютерной программе задать режимы работы ТЭЦ и обогреть город. На память о посещении экспозиции ребята могут унести сделанную своими руками открытку с отпечатком окаменелых древних растений и животных каменноугольного периода.

Шоу-лекция для старшеклассников дает возможность школьникам за один урок увидеть два десятка разнообразных опытов, связанных с теплом. Главный элемент шоу — тепловизор. Прибор видит тепло предметов, людей, его передачу. В наборе опытов шоу-лекции — самые зрелищные: горение графита и угля, огненный вихрь в трубе, паровой двигатель Стирлинга и другие.

«Мы не просто рассказываем кемеровским школьникам о том, какую важную роль в нашей жизни играет тепло, какую интересную многовековую историю оно имеет и как сложен процесс создания тепла, — отметил руководитель отдела по связям с общественностью Кузбасского филиал СГК Олег Бритвин. — Главная цель нашего масштабного образовательного проекта — замотивировать детей заниматься естественными науками, пробудить в них азарт к исследованию окружающего мира, который удивителен и безграничен».

Работа интерактивной экспозиции и шоу-лекций «Энергия веков» от Сибирской генерирующей компании в Кемерове продлится до конца сентября. Участниками проекта станут более пяти тысяч школьников города.