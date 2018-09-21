Воронеж, 21 сентября, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Строительство метро в Воронеже должно начаться в ближайшие три года. Об этом на пресс-конференции 21 сентября журналистам сообщил губернатор Александр Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам главы области, сейчас идет подготовительная стадия, после которой планируется приступить к разработке технико-экономического обоснования.

upisfree Строительство метро

«В ближайшие несколько месяцев мы закончим подготовительную стадию. Перейдем к стадии ТЭО, определимся по срокам и участникам. Проект, я считаю, состоится. Ключевые — ближайшие три года. В течение трех лет должно начаться строительство тоннелей», — сказал Александр Гусев.

По словам губернатора, параллельно с подготовкой технико-экономического обоснования будет идти поиск партнеров, причем ими, вероятно, станут частные инвесторы.

«Будут ли это иностранцы, сложно сказать, мы надеялись на то, что прошедший Дальневосточный экономический форум нам мог бы помочь, но, к сожалению, этого не случилось. Эта тема не обсуждалась на высшем уровне ‑ и тема продолжение не получила», — сказал Александр Гусев.

ИА REGNUM напоминает, что проект строительства легкого метро в Воронеже оказался на слуху в 2017 году. Тогда строительство двух веток оценили в 2 млрд евро. В середине февраля уже этого года стало известно о создании на базе областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» специального подразделения, которое должно заняться подготовкой к проектированию и запуску легкорельсового транспорта в областном центре. В сентябре 2018 года в Минстрое сообщили, что стоимость строительства легкого метрополитена по проекту, представленному японской стороной, оценивается в сумму около 30 млрд рублей.