Москва, 21 сентября, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Японский премиальный бренд Infinity в августе 2018 года смог продать в России 454 автомобиля, что на 19% больше, чем в августе 2017 года. Об этом 21 сентября сообщило агентство «Автостат».

Razvan Orendovici Логотип Infiniti

Аналитики также отмечают, что в период с января по август 2018 года компания продала в России 2950 автомобилей. Стоит отметить, что продажи марки упали на 14% относительно аналогичного периода 2017 года.

Читайте также: В Москве отрылся первый цифровой шоу-рум Citroen

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что другой японский бренд, компания Mazda, смогла продать в нашей стране в августе 2018 года 2836 машин. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи марки выросли на 31%.