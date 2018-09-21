Москва, 21 сентября, 2018, 12:31 — ИА Регнум. В Госдуме поддерживают появление беспилотных поездов, но считают, что появлению беспилотного автотранспорта мешает большое количество знаков, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Цитата из х/ф «Ностальгия». Реж. Андрей Тарковский. 1983. Италия, СССР Езда на месте. Вхолостую

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») считает, что беспилотные поезда должны быть не только на МЦК, но и ходить в рамках пригородного сообщения.

«Нужно обязательно пробовать внедрять беспилотные поезда на МЦК и электричках точно. По поводу метро надо еще подумать: там интервал позволяет, но есть свои нюансы, а касаемо наземного транспорта — пока только трамвай», — сказал парламентарий.

Для развития беспилотного транспорта на дорогах России необходимо сократить число знаков, полагает он.

«Следующий этап для реализации этой идеи на остальном наземном транспорте: сделать надо правильную и грамотную организацию пассажирских перевозок, чтобы не было лишних знаков, и беспилотный транспорт понимал, куда поворачивать и где стоять. У нас сегодня из-за этого огромного количества установленных знаков он может просто не сработать», — указал он.

В РЖД заявили, что в 2019 году протестируют беспилотные поезда на Московском центральном кольце (МЦК) и в перспективе планируют распространить эту технологию на Московские центральные диаметры (МЦД) и пригородные поезда московского региона.