Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Личность Петра Краснова — донского атамана, ставшего в годы Великой Отечественной войны пособником фашистов — сложна и неоднозначна. Это «одна из головных болей Ростовской области», отметил доктор исторических наук, профессор кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения Института истории и международных отношений Южного федерального университета, член российского военно-исторического общества Анатолий Агафонов, комментируя инцидент с раздачей книг об атамане-коллаборационисте молодым избирателям Ростова-на-Дону, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Петр Краснов

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«Около четырёх лет назад поднимался вопрос о его реабилитации вплоть до Государственной думы РФ. Но было принято решение этот вопрос не поднимать, никакой реабилитации нет. Есть решение Верховного суда Советского Союза, согласно которому он [Краснов] признан военным преступником и казнён. Поэтому тут вопрос даже не стоит. Понятно, что личность Краснова — неоднозначная в восприятии казаков. Вопрос заключается в том, как его [Краснова] воспринимать. Я его воспринимаю как военного преступника. Его деятельность была направлена против Советского Союза и против советского народа. Те, кто пытается его реабилитировать, замалчивают его фашистскую деятельность, стараются о ней не говорить. А он не только сотрудничал с фашистами, но и пытался организовать в Ростовской области донскую армию, которая воевала бы вместе с фашистами. Я считаю, что вопрос о реабилитации не подлежит обсуждению», — высказал мнение эксперт.

По словам Анатолия Агафонова, автор книги Станислав Зверев обращался в ростовское региональное отделение Российского военно-исторического общества с просьбой о помощи в распространении издания.

«Автор книги обращался ко мне с просьбой о распространении этой книги через Российское военно-историческое общество. Мы категорически сказали: «Нет!». Это была частная инициатива, личная инициатива автора. Если мне память не изменяет, молодой человек из Аксая. Что касается распространения книги об атамане-коллаборационисте, то тут надо выяснить, каким образом эти книги попали на избирательные участки и почему избирательные комиссии и наблюдатели допустили раздачу этих книг. Мне это совершенно непонятно», — заключил собеседник агентства.

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ИА REGNUM напоминает, что в единый день голосования, 9 сентября, в Ростове-на-Дону молодым горожанам, молодым избирателям в качестве сувенира были вручены книги Станислава Зверева о русском гитлеровце. Инцидент зафиксирован на избирательных участках Ворошиловского района.

По словам кандидата исторических наук, президента Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, выдача книг о коллаборационисте продемонстрировала безответственность в работе по патриотическому воспитанию молодёжи. Вместе с тем, как заявил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов, пропаганду фашизма никто проводить не собирался, а выбор издания, по его мнению, — просто ошибка. При этом он задался вопросом — почему такая книга вообще была издана?

Редакция ИА REGNUM направила официальные запросы в избирательную комиссию Ростовской области, администрацию Ворошиловского района Ростова-на-Дону, министерство общего и профессионального образования региона, комитет по молодежной политике Ростовской области, войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» по вопросу выдачи книг об атамане-коллаборационисте Петре Краснове в единый день голосования.

Официальный ответ получен пока только из молодёжного комитета. Из полученной информации следует, что орган исполнительной власти Ростовской области, осуществляющий функции по реализации государственной молодежной политики, дистанцировался от инцидента.