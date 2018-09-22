Пекин, 22 сентября, 2018, 13:11 — ИА Регнум. В чем скрывается причина сдержанного отношения китайского финансового сектора к сотрудничеству со своими российскими коллегами? О продолжающейся тенденции глобализации, противоборствующей с самостоятельными инициативами двух стран, пишет обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Виктор Иванов. Крепим дружбу во имя мира и счастья! 1954

Выступающий в Харбине представитель Центробанка РФ в Китае Владимир Данилов в ходе обсуждения «Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития» обвинил китайских коллег в поддержке западных санкций против России. Эти претензии справедливы и не новы, но причина, по которой финансовая сфера Китая ведет себя именно таким образом, состоит в том, что в процессе глобализации сформировалась так называемая большая тройка финансовых центров — Нью-Йорк, Лондон и Гонконг. Поэтому Китай, сделавший в свое время ставку на развитие глобальных процессов, настолько встроил свою банковскую систему в западные рынки, что не способен (или не желает) проводить абсолютно самостоятельную политику даже в условиях жесткой реальности торговой войны со стороны США.

Тем не менее Китай подготовил себе «запасной аэродром» на случай победы антиглобалистских сил. Парадокс в том, что на данный момент против глобализации работают сами США в лице своего президента и его единомышленников. Возможно, что отказ от глобализаторской модели позволил бы России и Китаю выстроить более конструктивные отношения, в том числе и в финансовой сфере.

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