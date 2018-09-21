Москва, 21 сентября, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Тот факт, что 40% опрошенных, согласно данным опроса ВЦИОМ, за прошедшие 12 месяцев стали реже стали выпивать, свидетельствует о том, что люди в России стали лучше жить, считает заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин.

Вадим Шулепников. Преодолеем пьянство! (фрагмент)

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM зафиксированное социологами снижение уровня потребления алкоголя в России, он отметил:

«В отличие от многих других позитивных изменений, фиксируемых социологами, это видно невооружённым глазом. Пьяных меньше на улицах, в общественном транспорте. Молодежь в сравнении с 80-ми и 90-ми ведёт трезвый образ жизни, и увлечения у нее вполне здоровые.

Я полагаю, что люди стали просто лучше жить. Лучше — и богаче (не голодает никто), и стабильнее. Алкоголизм — это социальная болезнь, болезнь нищеты и страха перед будущим. Очень важно, что многократно расширилась сфера досуга, от интернета до танцевальных клубов. Что касается запрета рекламы, сработал и он.

Если употребление алкоголя демонстрируется со всех экранов как что-то социально приемлемое, это одно. А если это уводится как бы в тень, не запрещено, но публично не разрешено — совсем другое. Особенно если есть из чего выбрать».

Напомним, согласно исследованию ВЦИОМ, посвященному теме потребления алкоголя, более трети опрошенных заявили, что ведут абсолютно трезвый образ жизни. Причём среди 18−24-летних процент тех, кто совершенно не принимает алкоголь, ещё больше — 57%. Вместе с тем примерно половина потребителей алкоголя заявили, что за год снизили объемы выпиваемого спиртного.