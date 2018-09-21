Верона, Италия, 21 сентября, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В четверг, 20 сентября, муниципальный совет Вероны лишил президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города. Местные СМИ цитируют советника муниципалитета Вито Коменчини, который объяснил решение совета так: предыдущие власти принимали решение о награде для Порошенко слишком быстро и поверхностно.

Цитата из м/ф «Дональд и Плуто». реж Бен Шарпстин. 1936. США Медалька

Заслуги Порошенко в обнаружении и возвращении в Верону украденных оттуда и найденных на Украине картин сомнительны, находка стала возможна благодаря местным властям, продолжил депутат. А решение о предоставлении Порошенко почетного гражданства на таком хрупком основании, да еще и без обсуждения с веронской общественностью, вызвало в этой общественности дискуссии и «обоснованные сомнения».

Картины из веронского замка Кастельвеккьо были украдены в ноябре 2015 года. Среди них были работы Мантеньи и Тинторетто, а общая стоимость оценивалась в 20 млн евро. В следующем году они были обнаружены на Украине и некоторое время спустя возвращены в Верону, а Порошенко лично приехал за своей почетной наградой.

Это решение веронских властей не слишком широко обсуждалось в Италии. Там вообще не слишком интересуются международными темами, особенно если речь не идет о самых влиятельных государствах. Едва ли не единственным текстом в итальянских СМИ на тему награждения Порошенко была заметка в разделе «Блоги» национального издания Il Fatto Quotidiano, в которой её автор, не согласный с решением веронского совета, подробно рассказывал читателям о контексте вопроса, упоминая и Порошенко-олигарха, и разграбление Украины, и Бандеру, и Вятровича.

Но в веронском сообществе дискуссия, по-видимому, шла более активно. Впервые отобрать у Порошенко его почетное гражданство веронские депутаты местного совета попытались в декабре 2017 года. В ситуацию тогда вмешался даже посол Украины в Италии Евгений Перелыгин. Трудно сказать, сыграло его вмешательство в пользу Порошенко или против него, учитывая, что Перелыгин фактически обвинил веронский совет в соучастии «кремлевской фабрике пропаганды».

Тогда, в декабре, решение принято не было. Зато депутаты рассказали журналистам из газеты Verona Sera, почему было вообще принято решение о награде для Порошенко. Мэр был поставлен украинской стороной «в трудное положение», а то и стал жертвой «прямого шантажа» и «был вынужденно вовлечен в игру с почетным гражданством, лишь бы вернуть картины» в Верону.

Другими словами, украинская сторона, по данным веронских источников, поставила вопрос ребром: либо картины и почетное гражданство, либо ни того, ни другого. Два года спустя мэр в Вероне поменялся, президент Украины за полгода до выборов на Украине стал хромой уткой и лишился веронской награды. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о любви Петра Порошенко к зарубежным медалькам.