Москва, 21 сентября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Российский художник Дмитрий Грозов, известный под псевдонимом Ahriman, создал трейлер к четвёртому эпизоду «Звёздных войн», оформленный в стиле аниме. Над его созданием он работал в течение месяца.

Скриншот страницы во «ВКонтакте» Ahriman Работа художника Ahriman

Ролик не совпадает с официальным трейлером фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», однако в нём есть все ключевые моменты картины. Персонажи аниме-трейлера говорят по-японски, а их реплики переводят английские субтитры.

Дмитрий Грозов стал известен весной 2018 года благодаря своему проекту Animotion. Художник перерисовывал кадры из известных фильмов в стиле аниме. Больше всего аудитория оценила фрагменты из классических советских лент.