Тегеран, 21 сентября, 2018, 11:45 — ИА Регнум. В том случае, если какое-то из решений Организации производителей и экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Алжире будет угрожать интересам Ирана, на него будет наложено вето Тегерана, заявил иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане. Об этом сообщает 21 сентября агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Вето будет наложено на любое решение, которое будет угрожать национальным интересам Ирана. Вето сделает такое решение нелегитимным», — подчеркнул глава ведомства.

Напомним, 20 сентября президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК «снизить цены прямо сейчас». После заявления в адрес ОПЕК мировые цены на нефть начали падать.

Как сообщало ИА REGNUM, за то время, которое прошло с момента возобновления антииранских санкций США, уровень экспорта нефти Тегераном уменьшился примерно на 35%, отметили эксперты Bloomberg.

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