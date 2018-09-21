Ярославль, 21 сентября, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Политсовет ярославского городского отделения партии «Единая Россия» не стал наказывать депутата муниципалитета Ярославля Юлию Миронову за участие в выборах против однопартийца Василия Бобкова, который был выдвинут по результатам партийного предварительного голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член городского политсовета, депутат муниципалитета Александр Дегтярев.

«Единая Россия»

Жалобу Бобкова на Миронову политсовет рассмотрел 20 сентября. Василий Бобков требовал исключить Миронову из партии за нарушение партийной дисциплины.

Василий Сергеевич предлагал исключить из партии Юлию Миронову, но в уставе нет четких указаний, что за самовыдвижение можно исключать. Моральные, этические дела — можно рассматривать. Заседала комиссия по этике, она пришла к такому выводу, а мы ее поддержали. Законных оснований для удовлетворения просьбы Василия Сергеевича нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Александр Дегтярев.

В Ярославской области «Единая Россия» первой в стране ввела процедуру предварительного голосования. До последних выборов в областную думу члены партии соблюдали правила игры — выдвигались только победители праймериз. В ряде случаев проигравшие праймериз единороссы выходили из партии и только тогда включались в борьбу за мандаты. Юлия Миронова стала первым исключением. Она пошла на выборы самовыдвиженцем, оставаясь не только членом партии, но и членом фракции в муниципалитете Ярославля. Она полагает, что политсовет принял верное решение.

Жалоба была рассмотрена и отклонена комиссией по этике и политсоветом. Я была в отъезде и на политсовет не ходила. Насколько мне известно, из всего политсовета только 3−4 человека проголосовали «за»: Василий Сергеевич и еще несколько его друзей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Юлия Миронова.

Председатель городского политсовета Артур Ефремов не стал давать оценку принятому решению.

Это внутрипартийный вопрос, поэтому без комментариев. Выборы закончились, поэтому считаю, что члены партии все понимают. Политсовет достаточно плотно вопрос рассмотрел, все хорошо», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь ярославского городского отделения партии «Единая Россия» Артур Ефремов.

Будет ли Бобков обжаловать решение городского политсовета в высшие партийные органы, пока неизвестно. Выборы у Юлии Мироновой он выиграл.