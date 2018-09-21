Москва, 21 сентября, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Республики Армения Армену Саркисяну и премьер-министру Николу Пашиняну по случаю национального праздника — Дня независимости.

Владимир Путин

Глава Российского государства с удовлетворением отметил дружественный, союзнический характер отношений между Россией и Арменией, высокий уровень двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях.

Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее развитие союзнических связей, многопланового сотрудничества на двусторонней основе, а также партнерского взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве. Президент Российской Федерации убежден, что это отвечает интересам братских народов России и Армении, идет в русле упрочения региональной безопасности и стабильности.

21 сентября в Армении отмечается День независимости. В этот день 27 лет назад был проведен референдум о выходе из состава Союза ССР и установлении независимой государственности. 94,39% граждан республики проголосовали за независимость.