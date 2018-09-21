Москва, 21 сентября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил не выделять деньги из бюджета на строительство новых объектов в российских регионах, пока не будут завершены аналогичные старые, по которым были сорваны сроки. Об этом 21 сентября сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

По его словам, данная мера позволит сократить количество долгостроев и снизить уровень коррупции в этой сфере. В настоящее время готовится соответствующее предложение для правительства РФ, добавил он.

По данным Счетной палаты, на сегодняшний день в России насчитывается около 12,1 тыс. незавершенных объектов, которые строятся за счет федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в субъектах Северо-Кавказского федерального округа находятся в недостроенном состоянии более четырех тысяч объектов. Общая сумма денежных средств, направленных на их строительство, составляет более 160,7 млрд рублей, в том числе 88,3 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на возведение 1531 объекта.

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