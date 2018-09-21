Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 сентября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В Переславском районе Ярославской области местные органы власти перестали совершать нотариальные действия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Переславского района

Жители района жалуются, что теперь для заверения завещания или оформления доверенности необходимо ехать в центр. Ранее некоторые нотариальные действия имели право совершать местные власти. При этом многие населенные пункты нового городского округа удалены от Переславля на очень значительное расстояние — до 70 километров, и автобусы ходят редко.

Это связано с присоединением сельских поселений Переславского района с городским округом Переславль-Залесский.

Я обращаюсь к тем, кто объединил район и город, надеюсь, это они прочитают. Вы же утверждали, что ничего не изменится, в том числе и Астраханцев, когда выступал в Нагорье, но увы. Раньше доверенность можно было сделать в Нагорье, а теперь всё, надо ехать в город. Старушка больная, еле ходит, но надо в город везти. Вы чего, за свои слова не отвечаете? До города ещё добраться надо, не пять минут это займёт или вам на народ, который живёт в удалённых деревнях, наплевать? Так с народом не поступают, — написал в группе «Подслушано в Переславле» Игорь Мокошев.

В администрации Переславского района, которая продолжает свою работу до конца 2018 года, наличие проблемы подтвердили.

У меня сейчас есть несколько жалоб от жителей района по этому вопросу, они переданы в правовое управление. После объединения у нас нет полномочий на совершение нотариальных действий. Надеемся, что из этой ситуации будет найден выход, хотя по закону администрация городского округа не имеет права на заверение документов», — сказала замглавы администрации Переславского района Вера Маркова.

Объединенный городской округ Переславль-Залесский создан в июне 2018 года по решению Ярославской областной Думы после серии публичных слушаний в Переславле и Переславском районе. Жители собрали несколько сотен подписей против поспешного объединения и просили депутатов отложить принятие окончательного решения, однако закон был принят сразу в двух чтениях и уже вступил в силу.