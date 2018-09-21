Лондон, 21 сентября, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз без соглашения, если Брюссель не пойдет на уступки, сообщает 21 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Разногласие между Лондоном и содружеством касается границы с Ирландией, которая после Brexit останется частью ЕС, в отличие от Северной Ирландии, являющейся частью Соединенного Королевства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настаивает на «жестком» размежевании, что предполагает создание преград для миграции и товаров, в том числе и для Ирландии. Брюссель требует «мягкого» Brexit.

Напомним, 29 марта 2019 года Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз, однако до сих пор в переговорном процессе наблюдаются сложности относительно согласования условий мирного размежевания.