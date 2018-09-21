Махачкала, 21 сентября, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Проводить пенсионную реформу нужно, но не в такие массированные сроки. Если и повышать пенсионный возраст, то делать это поэтапно и более медленными темпами. Для молодых людей, которые только начинают работать, повышение пенсионного возраста — это непринципиальный вопрос. Они вступают в пенсионную реформу в совершенно новых условиях, а для людей 40−45 лет это важно, заявила корреспонденту ИА REGNUM экономист, к. э. н., доцент Дагестанского государственного университета (ДГУ) Джамиля Рабаданова.

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«Мировая практика часто применят подход к повышению пенсионного возраста в пределах 25−30 лет, то есть не годами добавляется пенсионный возраст, а по 2−3 месяца (например, женщина выходит на пенсию не в 55 лет, а в 55 лет и 3 месяца). Тогда это будет менее обременительно для граждан. Такой принцип позволил выйти людям 40−45 лет выйти на пенсию не в 60 лет, в 57−58 лет, это существенная разница», — отметила эксперт.

Уровень пенсий в России достаточно низкий, и человек пенсионного возраста, выйдя на пенсию, хотел бы работать и получать зарплату и пенсию, как дополнительную выплату, которую он заслужил своим трудом. Правильнее пенсионный возраст отсрочить на 2−3 года, чтобы для граждан это не казалось таким массивным сроком.

«Но в целом пенсионный возраст надо увеличивать, потому что продолжительность жизни растет, качество медицины улучшается, условия жизни улучшаются, это отражается на средней продолжительности жизни граждан. Но это нужно делать не так интенсивно, чтобы это было не обременительно и не вызывало серьезного недовольства граждан», — высказала свое мнение Рабаданова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»