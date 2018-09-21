Ярославль, 21 сентября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Птицефабрика, сбросившая в апреле в реку Ковать куриный помет, заплатила 1,95 миллиона рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru ЧП произошло в апреле

«Нашими сотрудниками было установлено, что в Тутаевском районе сотрудники птицеводческого предприятия складировали навоз на полях, максимально приближенных к реке Ковать, и это стало причиной ее загрязнения», — пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.

Было возбуждено уголовное дело, берега реки очищены от загрязнения, рассчитан размер вреда, причиненного водному объекту.

Средства перечислены в бюджет Тутаевского муниципального района в полном объеме и будут направлены на финансирование природоохранных мероприятий.

Для предотвращения подобных нарушений в период паводка департамент направил предупреждения всем руководителям сельхозпредприятий, приближенных к береговой зоне.