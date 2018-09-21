Чебоксары, 21 сентября, 2018, 10:43 — ИА Регнум. В Чувашии объёмы строительства жилья продолжают сокращаться. По итогам восьми месяцев падение составило 0,7%, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

По данным ведомства, в январе-августе 2018 года в Чувашии построено 4960 квартир. Общая площадь введённого жилья составила 290,1 тыс. кв. метров, что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В том числе жителями построено 72,18 тыс. кв. метров, что на 6,8% выше уровня января-августа.

Ввод жилья в расчете на 1000 человек населения в январе-августе 2018 года в целом по республике составил 235,6 кв. метра.

Напомним, в 2017 году в Чувашии построено 605 тыс. кв. метров жилья, что на 3,9% меньше к уровню 2016 года. Из них на долю индивидуального строительства приходится 165,1 тыс. кв. метров — снижение составило 14,5%.