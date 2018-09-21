Ярославль, 21 сентября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Реальные располагаемые денежные доходы жителей Ярославской области в первом полугодии 2018 года уменьшились на 4,5%. Об этом сообщает Ярославльстат.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия На мели

В расчете на одного жителя области денежный доход за период с начала года составил 25 703,3 рубля в среднем за месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем доходов населения вырос на 0,2%. Однако с учетом инфляции реальные доходы уменьшились.

Сбережения населения, представленные во вкладах, расходах на приобретение недвижимости, валюты и т.д., уменьшились на 33.2 процента и составили 14,2 млрд рублей.

Статистика показывает, что за последние два года реальные доходы жителей Ярославской области медленно, но неуклонно падают. Небольшие периоды роста не меняют общую картину.