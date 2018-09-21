Грозный, 21 сентября, 2018, 10:29 — ИА Регнум. В Чечне вынесено решение о проведении заседаний по делу главы местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева в закрытом режиме. О принятии такого решения Шалинский городской суд попросил прокурор, мотивируя это необходимостью неразглашения данных оперативных сотрудников.

Kakprosto.ru Судебное решение

Как отметила сторона обвинения, на судебных заседаниях присутствует множество людей, а закон о гостайне требует оберегать персональные данные оперативных сотрудников, которые проходят в качестве свидетелей. Адвокаты не согласились с такой мотивировкой, отметив, что «анкетные данные сотрудников угрозыска не являются гостайной». Тем не менее, суд прислушался к мнению прокурора и закрыл заседание от журналистов и представителей различных общественных организаций.

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Напомним, суд по делу чеченского правозащитника Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере, проходит с 19 июля. Как сообщало ИА REGNUM, он был задержан 9 января. В машине руководителя регионального отделения «Мемориала» были найдены наркотики. В отношении Титиева было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хранение наркотических веществ».

Судьба Титиева взволновала политиков за рубежом. С требованием отпустить правозащитника обратились к российским властям представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт и комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс.

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