Бангор, США, 21 сентября, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Сегодня всемирно известный писатель Стивен Кинг отмечает 71 день рождения, он появился на свет 21 сентября 1947 года в городе Портленд (штат Мэн, США).

Stephanie Lawton Стивен Кинг

Своё первое произведение Кинг написал ещё в семилетнем возрасте. В 1960-м году совместно с Крисом Челси он выпустил сборник рассказов «Люди, места и вещи». 7 июня 2016 года писатель выпустил третий роман из цикла «Мистер Мерседес». Сейчас Стивен Кинг проживает в городе Бангор (штат Мэн, США).

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В августе 2018 года ИА REGNUM опубликовало информацию об экранизации романа «Томминокеры», над созданием сценарной адаптации этой картины будет работать Джереми Слэйтер («Изгоняющий дьявола»).