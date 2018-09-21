Додома, 21 сентября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. По меньшей мере 44 человека погибли из-за крушения парома в Танзании, сообщает 21 сентября Reuters.

Цитата из х/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США Тонущие люди

Речное транспортное судно перевозило свыше 300 человек, которые после катастрофы числились пропавшими без вести. 37 человек были спасены.

Напомним, трагедия произошла близ острова, крупнейшего острова Танзании в четверг 20 сентября. Поиски пропавших без вести велись весь день до наступления темноты. В настоящее время спасательные операции продолжаются.