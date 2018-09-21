Афины , 21 сентября, 2018, 10:13 — ИА Регнум. В Греции растёт число жертв вспышки лихорадки Западного Нила. По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO), только за месяц количество умерших от этого заболевания выросло в 2,5 раза и достигло 27 человек.

Jba.af.mil Москиты — переносчики лихорадки Западного Нила

Заразились лихорадкой в общей сложности 234 человека. Для сравнения: по состоянию на 23 августа в стране было зарегистрировано 11 смертей и 107 случаев заболевания.

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Напомним, переносчиками лихорадки Западного Нила являются комары. Вспышка заболевания в 2018 году связана с жаркой погодой и осадками в начале лета. Заболевание отмечено во многих муниципалитетах, в том числе в Аттике и Центральной Македонии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Роспотребнадзор предупредил о продолжающейся распространяться вспышке лихорадки Западного Нила. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, с начала 2018 года в Европе было зарегистрировано более 400 случаев заболевания, 27 из которых со смертельным исходом.

Больше всего граждан заболели в Сербии (126 случаев), Италии (123 случая). Греция оказалась на третьем месте по числу инфицированных. Здесь было выявлено 75 случаев.