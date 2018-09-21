Москва, 21 сентября, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В Госдуме не уверены в том, что с принятием поправок в регламент ПАСЕ, усложняющих, а не отменяющих процедуру лишения права голоса делегаций, делегация РФ вернется в Ассамблею, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Но даже если будут приняты поправки в регламент, усложняющие, а не отменяющие процедуру лишения права голоса делегаций, нельзя однозначно сейчас сказать направит ли Россия заявку на участие в сессии ПАСЕ 2019 года. Этот вопрос потребует дополнительных консультаций между палатами Федерального Собрания и с руководством страны», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

20 сентября в Париже прошла комиссия ПАСЕ по правилам и процедурам, где большинством голосов был одобрен доклад о полномочиях национальных делегаций.

Доклад, который подготовила представитель Бельгии Петра де Суттер, предполагает качественное усложнение процедуры пересмотра полномочий страновых делегаций, но речи о полной отмене санкционных статей не идёт.

«Очевидно, что при желании более сложный механизм оспаривания полномочий можно преодолеть и, в очередной раз, подвергнуть лишению права голоса ту или иную национальную делегацию», — указал парламентарий.

В конце июня 2018 года Россия заявила о том, что продолжит воздерживаться от перечисления части своего взноса в бюджет Совета Европы.

Проект резолюции предусматривает, в частности, «возможности оспаривания полномочий национальной делегации в начале сессии в случае, если этого потребует 1/6 часть присутствующих членов ассамблеи, представляющих не менее пяти национальных делегаций». В настоящее время для подобного демарша необходима поддержка не менее 30 членов ассамблеи, если речь идет о еще неутвержденных полномочиях.

Для инициирования процедуры отмены ранее утвержденных полномочий требуется, чтобы предложение поддержали 50 членов ассамблеи, представляющих не менее двух политических групп и пяти национальных делегаций, говорится в докладе ПАСЕ.

Прописывается, что для одобрения решений ассамблеи о пересмотре полномочий необходимо собрать не менее 2/3 голосов. В настоящее время для этого достаточно простого большинства голосов.