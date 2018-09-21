Берлин, 21 сентября, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Польша, которая традиционно не отличается стратегическими навыками, наконец решила удариться в международную политику. По-прежнему продолжается спор Варшавы и Еврокомиссии по поводу польской судебной реформы, которая, по мнению Брюсселя, идет вразрез с принципом верховенства закона. Но, в отличие от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который на данном этапе уже намеренно ищет конфронтации с Брюсселем, поляки ведут свою борьбу упрямо и молчаливо, пишет немецкое издание Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Стратегия польского правительства обычно выглядит несколько иначе, отмечает Die Welt: оно слишком сосредоточено на самой Польше и мало интересуется тем, что происходит за пределами страны. Однако сейчас Польша, похоже, взяла курс на налаживание своих внешнеполитических связей, и начать она решила с США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях, в ходе визита в Вашингтон и переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Польши Анджей Дуда предложил разместить на территории Польши американскую военную базу и назвать ее «Форт Трамп». По словам Дуды, он обеспокоен «военной активностью России в регионе». При этом сама Польша готова вложить в создание военной базы до $2 млрд.

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«В Варшаве, очевидно, поняли принципы и мотивы действий лидера Белого дома и придумали, как использовать его в своих интересах, — отмечает заместитель директора Института европейской политики в Берлине по внешней политике Зильке Мюльхер. — Страх перед Владимиром Путиным и возможной российской агрессией побеждает традиционную инертность польской дипломатии. Дуда и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в области военной и противоракетной обороны, а также разведки — меры сдерживания и тонкий намек в адрес Москвы».

Однако обратить внимание на вашингтонские договорённости не в последнюю очередь должна Федеративная Республика Германии, полагает Мюльхер. Новый польско-американский альянс настроен также и против проекта «Северный поток — 2» — газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря и доставлять газ из России непосредственно в Германию. У поляков проект вызывает опасения «оказаться в заложниках» у российского газа.

Отсюда, визит Дуды в Вашингтон стоит на деле расценивать как хитрый ход Варшавы, заключает Мюльхер: «До сих пор постоянные предупреждения Польши в адрес Москвы и Берлина никого не впечатлили, однако если Трамп, который сам стремится экспортировать американский сжиженный природный газ в Европу, вмешается в конфликт, это может придать некоторый вес позиции Варшавы. Хорошо сыграно для страны, которая зачастую не слишком дальновидна».