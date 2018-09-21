Красноярск, 21 сентября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. В Красноярске у пенсионеров пользуется популярностью рынок, где по сниженной цене продаются просроченные продукты питания. Пожилым людям больше некуда идти, так как, по их словам, в магазинах «дерут без всякой меры». А просрочке они рады — цены на неё низкие. Торговля в основном идёт в выходные, люди приходят на рынок сотнями. За дешёвыми продуктами питания даже выстраиваются очереди.

Франсиско де Гойя. Два старика вкушают суп. 1819-1823

«На рынке КрасТЭЦ в одном из контейнеров стоят ящики и коробки, заваленные продуктами. Вся еда в них просроченная. Йогурт производители рекомендовали съесть не позже июля, однако им торгуют до сих пор. Его цена — 10 рублей, как и цена на молоко «на тесто». Горбуша здесь стоит 75 рублей, торт — 150, сосиски — 70. Молочные и мясные продукты хранятся прямо на улице, не в морозилке», — передаёттелеканал 360.

Не брезгуют просрочкой и сами работники торговли.

«В войну крыс ели и ничего, выжили», — объясняет одна из них.

Покупателей качество продуктов питания тоже устраивает.

«Ничего меня здесь не смущает, давно уже беру. Смущает в магазине, дерут без всякой меры», — говорит одна из пенсионерок.

«Я считаю, что это единственная возможность прокормить себя, потому что я на инвалидности. Пенсия — 12 000 рублей», — рассказывает постоянная покупательница.

Работница торговой точки уверяет, что все происходящее на рынке законно, однако Роспотребнадзор этой точки зрения не разделяет. Торговля продукцией с истекшими сроками практически всегда несанкционированная, уточняют в ведомстве.

Одна из пенсионерок, которая решила не называть своих имени и фамилии журналистам, рассказала, что у неё нет другого выхода, кроме как ездить на этот рынок:

«Я попросила бы крупные супермаркеты каким-то образом организовать вот этот просроченный, но еще вполне съедобный товар для таких бедолаг, как я. А нас таких очень много. Мы не справляемся с этой жизнью».

Напомним, по последним данным Красноярскстата, на 1 июля 2018 года средний размер пенсий в Красноярском крае составил 14 294,8 рубля, увеличившись по сравнению с 1 июля 2017 года на 3,3%. Реальный размер назначенных месячных пенсий увеличился на 0,8%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Красноярском крае на конец августа 2018 года составляла 4546,89 рубля в расчёте на одного человека, уменьшившись за месяц на 2%, но за год увеличившись на 7,4%.