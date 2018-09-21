Салехард, 21 сентября, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по ЯНАО опровергает выводы межрегионального Управления Россельхознадзора о молочном суррогате, попадающем на столы социальных учреждений Ямала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в ходе проверки выявили 100% фальсификата цельного и сгущенного молока, 82% сливочного масла, 67% сыра и 50% творога, которые поставляются в школы, больницы, детсады и интернаты Ямала. Из 26 проб различной молочной продукции, которые прошли лабораторные исследования в ФГБУ «Новосибирская МВЛ», 22 пробы не соответствуют требованиям технических регламентов по показателям качества. Производители забракованных молочных продуктов были из разных регионов страны. Россельхознадзор рекомендовал социальным учреждениям не заключать впредь контрактов с предприятиями-нарушителями.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по ЯНАО заявляют, что с начала 2018 года ведомством в свою очередь проведено около тысячи исследований молока и молочной продукции, из которых фальсификат обнаружен лишь в 1,7% проб.

«Вся продукция, не соответствующая требованиям технического регламента, была незамедлительно изъята из оборота», — подчёркивают в Роспотребнадзоре по ЯНАО.

Вести мониторинг качества и безопасности пищевой продукции уполномочен Роспотребнадзор, и в Салехарде есть своя аккредитованная лаборатория, акцентируют в ямальском управлении надзорного ведомства.