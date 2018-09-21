Москва, 21 сентября, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Российская валюта показала разнонаправленную динамику на торгах 20 сентября, продолжив расти в паре с рублем и немного снизившись против евро, что отчасти отражает динамику основной валютной пары евро/доллар, которая резко выросла накануне, достигнув 2,5-месчных максимумов. Доллар потерял почти 0,6%, коснувшись минимумов на подходе к отметке 66 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Судя по тому, что рубль начал уступать позиции единой валюте, можно сказать, что его собственные драйверы практически исчерпали себя, и вчерашняя очередная просадка доллара во многом является следствием его повсеместной слабости. Важно отметить, что 20 сентября госдеп США пополнил санкционный список 33 представителями России, что возымело определенный психологический эффект и отразилось на поведении отечественного рынка в целом», — отметил эксперт.

Между тем разногласия в российском правительстве тоже не сыграли в пользу рубля: вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Банк России уже в этом году может возобновить покупки валюта для Минфина, если курс рубля продолжит расти, тогда как зампред Центробанка Ксения Юдаева поторопилась подчеркнуть, что никаких интервенций против рубля в этом году не будет.

«Но учитывая все эти факторы вкупе с падение цен на нефть 20 сентября, можно сказать, что рубль неплохо держится, но рискует утратить импульс роста и перейти к медвежьей коррекции как минимум в паре с евро. Что касается доллара, тестирование отметки 66 рублей не исключается, но вряд ли можно будет увидеть дальнейшее заметное укрепление от текущих уровней», — полагает Ковалев.

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