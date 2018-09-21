Майкоп, 21 сентября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Сотрудничество между Республикой Адыгеей и Рязанской областью будет развиваться. Об этом говорилось 20 сентября в ходе визита в Рязанскую область главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства РА. Кумпилов приехал в Рязанскую область по приглашению ее губернатора Николая Любимова.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил Рязанскую область

Предыдущая встреча глав регионов состоялась в мае этого года в Адыгее — ее итогом стало соглашение между республикой и Рязанской областью. Соглашение предусматривает, в частности, создание необходимых организационных, экономических, правовых и других условий для укрепления межрегионального сотрудничества. Стороны договорились осуществлять обмен технологиями, опытом, в том числе в организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, в вопросах привлечения иностранного капитала. Также планируется проведение совместных ярмарок, семинаров, обмен специалистами, расширение деловых связей между предприятиями двух субъектов.

В ходе минувшей встречи, состоявшейся уже в Рязанской области, намерение укреплять взаимовыгодное межрегиональное сотрудничество в различных отраслях деятельности получило подтверждение. Как отмечалось, заключенное в мае соглашение уже реализуется: есть планы по совместной работе в здравоохранении, а в конце сентября команда специалистов из Рязани собирается в Адыгею, чтобы перенять опыт внедрения «Фабрики процессов», бережливого производства.

«Рад, что вы нашли возможность приехать в Рязань. Между нашими регионами сложились добрые и конструктивные отношения, всегда есть что перенять друг у друга, чему поучиться. Самое главное — есть точки соприкосновения, и дальше мы будем двигаться вместе. Уверен, наши регионы ждет очень хорошая, добрая история сотрудничества», — сказал Николай Любимов.

«Сегодня мы закладываем основы для долговременного сотрудничества. Вместе будем развивать свои регионы. Это создает дополнительный стимул для дальнейшего роста, в чем мы крайне заинтересованы. При этом у каждого субъекта есть свои преимущества, которые мы будем использовать на благо людей», — отметил Мурат Кумпилов.

В числе возможных направлений сотрудничества, по мнению главы республики, не только экономика, но и сфера культуры, образования, здравоохранения, а также организации детского отдыха. Адыгея готова предложить ряд программ сфере туризма, организации отдыха для детей из Рязанской области в оздоровительных лагерях республики. По мнению Мурата Кумпилова, большим потенциалом обладает и туристское направление Рязанской области, которое может стать популярным среди жителей Адыгеи.