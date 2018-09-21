Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Ростовская область готова к старту отопительного сезона 2018−2019 годов на 94,3%. Об этом было объявлено в ходе заседания комиссии по развитию строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

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К началу отопительного сезона Донской регион полностью обеспечен углём и жидким топливом. Кроме того, коммунальные службы провели гидравлические испытания и промывку систем теплоснабжения во всех муниципалитетах. Вместе с тем не исключены аварийные ситуации, так как план по перекладке изношенных сетей выполнен на 88,3%.

«Каждый глава администрации должен абсолютно точно знать, как он будет запускать тепло», — подчеркнул в ходе заседания заместитель донского губернатора Сергей Сидаш.

ИА REGNUM напоминает, что ориентировочная дата начала отопительного сезона на Дону — 15 октября. В 2015 и 2016 годах отопительный сезон в Ростовской области стартовал раньше времени в связи с ранними заморозками. В этом случае тепло сначала поступает на объекты социальной сферы, затем батареи нагреваются в жилых домах.